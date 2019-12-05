تضم وظائف الشركات.. 10 ملفات للبحث الاستقصائي في غرفة السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، عمل الغرفة بحث استقصائي عن أهم الملفات التي يرغب العاملون في القطاع في السياحي الاستفسار عنها، وذلك برعاية المستشار الإعلامي أحمد صبري وفريق سوشيال ميديا في الغرفة.

وأوضح فاروق، لمصراوي، أن الغرفة تعمل على إيضاح كل الموضوعات المهمة التي تهم المواطنين خاصة رجال القطاع السياحي، وذلك بهدف خدمة الجمهور بشكل مباشر، مطالبا العاملين في القطاع السياحي، بالدخول إلى صفحة الغرفة والتفاعل مع البحث المطروح باعتبار الغرفة بيتهم والمكان الآمن لهم.

استعرض رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة، أبرز الملفات والموضوعات المقترحة ومنها: (أخبار الغرفة والإعلان عن أنشطتها - أخبار قطاع السياحة المصرية- قرارات وزارة السياحة- التعرف على خدمات الغرفة - أرقام السياحة في مصر- المؤتمرات والمعارض الدولية - التقارير الدولية عن السياحة العالمية - عروض تخفيضات للعاملين بالسياحة - نشر الوظائف والفرص بالشركات - نشر أخبار وتعديلات الأماكن السياحية في مصر).

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وقال فاروق إن هناك فريق عمل كامل للسوشيال ميديا في غرفة السياحة، يدار تحت إدارة واعية برئاسة الخبير الاستراتيجي المهندس أحمد صبري عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وهذا الفريق مسئول عن التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بالكامل داخل الغرفة.

وأوضح أن الهدف من الفكرة هو التواصل المجتمعي مع قطاع السياحة والعاملين في شركات السياحة، والجمهور العام بصفة عامة، مؤكدًا أن الاستقصاء يستهدف اهتمامات الجميع في القطاع ومطالبهم واستفساراتهم واعتبار صفحة الغرفة بالنسبة لهم المكان الآمن الذين سيتعاملون معاه، والحصول على المعلومات المؤكدة منعًا للإشاعات والجروبات الموجودة والتي يدار فيها كلام غير مضبوط.

وتابع بأنه جرى توثيق بوابة غرفة السياحة بهدق الاستماع لاستفسارت وأسئلة العاملين في السياحة، والإجابة عليها وإمدادهم بها مباشرة حتى تكون البيانات التي يبحثون عنها متوافرة لديهم لخلق نوع من أنواع الارتباط بين القطاع وبين الغرفة على أساس أن يكون هناك تواصل باستمرار وتسهيل مهامهم من خلال فريق سوشيال ميديا للرد عليهم في التو واللحظة لخلق نوع من التواصل وعدم السماع من أي جهة أخرى، معلومات مغلوطة عن قطاع السياحة المصري.

وأوضح أن ذلك يأتي حرصا من فريق عمل التسويق الرقمى بالغرفة على التواصل الدائم مع العاملين في القطاع السياحي وتقديم محتوى يمثل قيمة مضافة لشركات السياحة من خلال صفحة الغرفة على موقع "فيسبوك"، بالإضافة إلى فتح غرفة الشركات باب الاقتراحات والموضوعات التي ترغب في تضمينها شركات السياحة ضمن محتوى الصفحة في المستقبل القريب بما يعود بالنفع على القطاع.​