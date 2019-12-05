شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. توقيع البرنامج التنفيذى الأول فى مجال حماية البيئة بين مصر والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، صباح اليوم الخميس، البرنامج التنفيذى الأول فى مجال حماية البيئة بين مصر والإمارات لعامى 2020-2022، وذلك بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخى والبيئة الاماراتى.

وكانت وزيرة البيئة المصرية، قد اجتمعت عللا هامش مشاركتها فى قمة العمل المناخى بالأمم المتحدة، مع نظيرها بدولة الإمارات لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارتى البيئة المصرية والإماراتية، وناقشا الاستفادة من الخبرة الإماراتية فى تنظيف المجارى المائية، ونقلها فى إطار حرص وزارة البيئة على الحد من تلوث نهر النيل، حيث عرض الوزير الإماراتى تقديم التصميمات الخاصة بالمراكب لتعديلها لتصبح صالحة للمياه العذبة.

وعرضت الوزيرة نقل خبرة مصر فى موضوعات تغير المناخ خاصة فيما يتعلق باستخدام الخرائط التفاعلية لتحديد مخاطر تغير المناخ على قطاعات التنمية المختلفة، إضافة إلى تطوير وتنمية المحميات الطبيعية.

Advertisements

واستعرضت الوزيرة الإجراءات الجارى اتخاذها فى دمج مفاهيم تغير المناخ في القطاع المصرفي ووضع القواعد والاجراءات اللازمة لإصدار السندات الخضراء التى سوف تسهم فى إيجاد منتجات جديدة تساعد المستثمرين على القيام بدورهم نحو البيئة بشكل مبتكر، بالإضافة إلى إمكانيات التعاون فى مجالات المخلفات والاستفادة من الخبرة الإماراتية فى هذا المجال.