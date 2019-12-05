شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الخميس 5-12-2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الخميس ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 ، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تسود درجات حرارة منخفضة في مختلف المناطق بحيث تبقى أقل من معدلاتها الاعتيادية بحدود 2-3 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً وتتكاثر السحب على ارتفاعات مُختلفة، وتتهيأ الفرصة لهُطول الأمطار بدءاً من شمال المملكة، ومن ثم تمتد لبعض المناطق الوسطى.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلا :

تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة.

وتبقى الفرصة مُهيأة لهُطول زخات من الأمطار على أجزاء متفرقة من شمال ووسط البلاد، وتمتد للمناطق الجنوبية بشكل أكبر والأجزاء الشرقية كذلك.

ويُتوقع تشكل الضباب والغيوم المنخفضة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

تكون البلاد تحت تأثير منخفض جوي بحيث تهطل الأمطار في ساعات الصباح والظهيرة في المناطق الشمالية وتكون غزيرة ورعدية أحياناً، ثم تنتشر تدريجياً خلال ساعات العصر والمساء لتهطل فوق معظم مناطق شمال ووسط البلاد، وتكون الأجواء باردة نسبياً الى باردة بوجه عام، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل واضح خصوصاً في الجبال مع فرصة لزخات محلية متفرقة ، الرياح تكون شمالية غربية نهاراً تتحول الى شمالية في ساعات الليل المتأخر مع طقس بارد جداً في ساعات فجر الجمعة في القمم الجبلية .