شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطاقة الذرية: الضبعة ستعود بالنفع على مصر والدول المجاورة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور سالم حامد المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية ، أن منافع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء لن تعود على مصر فقط ، موكدا أن هذه المنافع ستعود على الدول المجاورة لها العربية و الأفريقية.

وأضاف حامد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش المنتدى العربى الـ5 حول آفاق توليد الكهرباء و إزالة ملوحة مياه البحر: أن الفائض من الكهرباء المولدة بالشبكة القومية المصرية ستنتفع به الدول المجاورة لها من خلال مشروعات الربط الكهربائي، علاوة على استغلالها فى تحلية مياه البحر.

وأشار حامد إلى أن الاحصائيات والدراسات تؤكد ان العالم العربي سيكون لديه عجز فى مياه الشرب بحلول عام 2050 يصل الى 200 مليار متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية فى الدول العربية فى تزايد مستمر حيث من المتوقع أن تتزايد 3 اضعاف فى 2050، و تزيد بنسبة 7% فى 2035.

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