شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على السواحل الشمالية ومناطق بالوجه البحرى خلال الـ 48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الـ 48 ساعة المقبلة، موضحا أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام .

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الطقس مائل للدفء خلال ساعات النهار بارد ليلا، مناشدا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، لافتا إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 22 و23 درجة على شمال البلاد ، و بين 25 و 27 درجة على جنوب البلاد.

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك خلال اليوم الخميس وغدا الجمعة فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، وتكون هذه الأمطار بين خفيفة لمتوسطة، لافتا إلى أن الشبورة المائية الكثيفة على الطرق هى الظاهرة الأكثر تأثيرا على البلاد بطقس الـ 48 ساعة المقبلة، مناشدا السائقين بتوخى الحذر على الطرق واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.