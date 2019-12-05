شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدرس إرسال 14 ألف جندى لمنطقة الشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إرسال 14 ألف جندي لمنطقة الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات الإيرانية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل. كما ذكرت الصحيفة نقلا عن مسئولين أمريكيين، إن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط يشمل نشر عشرات السفن والمعدات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تدرس إرسال 14 ألف جندى لمنطقة الشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.