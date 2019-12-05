استخدم مبيد حشري.. ضبط المتسبب في واقعة اختناق "طالبات الدقهلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المتسبب في اختناق طالبات إحدى المدارس في الدقهلية.
كانت المتابعة الأمنية رصدت تداول منشورات عبر عدد من المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالات اختناق لطالبات إحدى المدارس الثانوية الفنية في شربين بالدقهلية.
وبالفحص تبين استخدام عامل بالمدرسة مبيد حشري مخلوط ببعض المواد الكيميائية المُطهرة بقصد التطهير نتيجة وجود حيوان نافق داخل المدرسة، ما أدى إلى حدوث بعض حالات اختناق بين الطالبات بالمدرسة.
على الفور تم نقلهن للمستشفى لتلقي العلاج وخروجهن من المستشفى عقب تحسن حالاتهن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط العامل المتسبب في الواقعة.
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