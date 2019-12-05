مصر تشارك في الاجتماع الإقليمي بأبيدجان لمناقشة مستقبل العمل بأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

يناقش الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ 14 لمنظمة العمل الدولية المنعقد حاليا في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، بحضور 54 دولة إفريقية، وممثلي المنظمات الدولية والحكومية والأهلية، مستقبل العمل قي أفريقيا.

وبحسب بيان اليوم، يشارك في الاجتماع، وفد مصري برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة، حيث يضم حكومة وأصحاب أعمال وعمال ويستمر حتي السبت المقبل، ويعرض علي الاجتماع تقرير المدير العام للمنظمة غاي رايدر، المعنون بالمضي قدما بالعدالة الاجتماعية: رسم معالم مستقبل العمل في أفريقيا.

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وتراجع الاجتماعات التقدم الذي حققته البلدان الأفريقية خلال السنوات الأربعة الماضية فيما يتعلق بتنفيذ أجندة العمل اللائق على ضوء أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣، وستتم هذه المراجعة استناداً لإعلان أديس أبابا لعام ٢٠١٥ والتقرير الأخير لمدير عام منظمة العمل الدولية.

وسيكون تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية أمام الاجتماع بمثابة توصيات سياسية لا غنى عنها لتحقيق معدلات نمو تشمل الجميع، ولتحقيق تقدم اجتماعي في أفريقيا، ومن المقرر أن تخرج الاجتماعات بخطة عمل للقارة الأفريقية للسنوات العشرة القادمة.

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