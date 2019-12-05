وزيرة الصحة تلتقي وفد نقابة الأطباء لحل أزمة التكليف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وفد نقابة الأطباء؛ للتحاور بشأن نظام التكليف الجديد المزمع تطبيقه هذا العام.

وترأس وفد النقابة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، بحضور الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور عبدالمنعم شهاب وكيل لجنة الصحة، والدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة.

وقال بيان لنقابة الأطباء، إن الوزيرة عرضت رؤية الوزارة في ضرورة توفير فرص تعليم وتدريب جميع الأطباء، ورحب وفد النقابة بفكرة تدريب الأطباء من حيث المبدأ، إلا أنه طرح مشكلة عدم وضوح العديد من نقاط النظام الجديد الذي تطرحه الوزارة؛ نظراً لعدم وجود نظام مكتوب يتم النقاش حوله.

وطلب وفد النقابة تكليف الدفعة التكميلية الحالية على نفس االنظام السابق، مع فتح دراسة الزمالة لهم جميعاً، حتى يتم تحقيق فكرة تعليم وتدريب جميع الأطباء؛ لحين مناقشة جميع تفاصيل النظام الجديد بدقة.

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وبعد 3 ساعات من النقاش؛ تم الاتفاق على عقد لقاء غدًا الخميس يجمع الدكتور أحمد محيي مساعد وزيرة الصحة، والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة، وممثلي لجنة الشباب بالنقابة، على أن يتم تقديم النظام الجديد بقرار رسمي يوضح جميع التفاصيل بحيث يمكن مناقشته والحكم عليه بدقة.

وأثار نظام التكليف الجديد للأطباء جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وسط رفض عدد كبير من الأطباء حديثي التخرج التسجيل فيه.

ويستهدف النظام الجديد إلحاق الأطباء بالزمالة المصرية جنبًا إلى جنب مع مدة تكليفهم، على أن يقضي نحو 3 أشهر في الوحدة الصحية و9 أشهر في أحد المستشفيات لاستكمال الزمالة.

وفي وقت سابق، طالبت نقابة الأطباء بتأجيل تطبيق هذا النظام حتى عقد حوار مجتمعي بشأنه.

لكن وزارة الصحة مضت قدمًا في تطبيق النظام الجديد، وأعلنت تقدم قرابة 40% من أطباء دفعة سبتمبر؛ للتسجيل في نظام التكليف الجديد.