مصر | تجديد حبس حازم حسني 15 يوما على ذمة التحقيقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس حازم حسني 15 يوما على ذمة التحقيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، مساء اليوم الأربعاء، تجديد حبس أستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين لإتهامهم بمشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

وذكرت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن "حسني" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي.

كما استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.