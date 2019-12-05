مصر | نشرة "حوادث الخليج 365": كواليس ترك توأم داخل حضانة بأوسيم وإعلامية ترفع دعوى خلع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365": كواليس ترك توأم داخل حضانة بأوسيم وإعلامية ترفع دعوى خلع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أمن الجيزة يكشف كواليس ترك توأم داخل حضانة بأوسيم

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، عن ملابسات واقعة ترك طفلين توأم داخل دار حضانة بمركز أوسيم، وتبين أنه كان تبلغ للمقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم من "امنيه ع.خ.م.ع"، 38 سنة، مالكة حضانة مريم أكاديمي الكائنة بدائرة المركز، بانها حال تواجدها بالحضانة عملها حضرت سيده منتقبة وبصحبتها توأم ( ذكر البالغ عمر كا منهما سنة ونصف) وقررت انها تعمل ممرضة، وطلبت إيداع الطفلان بالحضانة لحين عودتها من عملها، إلا أنها لم تعد مرة أخري. للتفاصيل اضغط هنا.

وفاة سائق التاكسي الذى دهسه القطار بالسويس متأثرا باصابته

توفي سائق التاكسي "محمود محمد" متأثرا باصابته بعد اصطدام قطار الاسماعلية مع سيارته التاكسي قبل محطة نهاية رحلة القطار ب 300 متر. للتفاصيل اضغط هنا

الخارجية: وفاة 4 مصريين جراء انفجار مصنع سيراميك في الخرطوم

صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، أن أربعة مواطنين مصريين قد توفوا فى حادث انفجار مصنع للسيراميك بمدينة الخرطوم بجمهورية السودان.

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"حقن مجهري وسكن جديد".. اعترافات والدي "توأم حضانة أوسيم"

أدلى طبيب الأسنان وزوجته المتهمين بترك طفليهما داخل دار حضانة بمركز أوسيم، بارتكابهما الواقعة، وقرر الزوج أنهما متزوجين منذ 3 سنوات، وبعد عام ونصف العام أنجبا الطفلين التوأم عن طريق " الحقن المجهري". للتفاصيل اضغط هنا أدلى طبيب الأسنان وزوجته المتهمين بترك طفليهما داخل دار حضانة بمركز أوسيم، بارتكابهما الواقعة، وقرر الزوج أنهما متزوجين منذ 3 سنوات، وبعد عام ونصف العام أنجبا الطفلين التوأم عن طريق " الحقن المجهري". للتفاصيل اضغط هنا إعلامية شهيرة ترفع دعوى خلع ضد الكابتن هشام يكن

أقامت الإعلامية سحر شعراوي دعوى خلع أمام محكمة الأسرة في حي الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر ضد زوجها الكابتن هشام يكن لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقًا. للتفاصيل اضغط هنا



شهد الشارع المصري، اليوم الاربعاء، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار: