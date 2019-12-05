مصر | الأب مبقاش حنين.. تفاصيل مقتل الشيماء على يد والدها بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأب مبقاش حنين.. تفاصيل مقتل الشيماء على يد والدها بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم تكن لحظات عادية أو مجرد جريمة معتاده وقعت فى قرية المطاهرة البحرية بمركز المنيا، بل كانت كارثة تجرد منها الأب من مشاعر الأبوة، ومكثت الأم لتخفى جريمة الوالد، كانت لحظات مأساوية ما بين الشفقة والسخط لا زالت تلك الدقائق معلقة فى أذهان أبناء القرية.



عود كبريت

بدأت القصة بعود كبريت عندما انفصل ضمير الوالد عنه ونسي أن الذى سوف يفعله جريمة ليست فى حق القانون بل فى حق الإنسانية، فأقدم على حرق نجلته الشيماء التى لم تبلغ من العمر 19 عاما، بعدما لعب ابنائه الإثنين دور الشيطان ولم يتذكرا بأنهما يحرضان والدهما على قتل أختهم، ولم يتذكرا ولو للحظة واحدة أنهما دم ولحم واحد، وكان مبررهم بأن نجلتك اعتادت على الخروج من المنزل كثيرا وألسنة الناس بدأت تتفوه عليهم بكلام سخيف.