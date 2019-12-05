مصر | الأب مبقاش حنين.. تفاصيل مقتل الشيماء على يد والدها بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأب مبقاش حنين.. تفاصيل مقتل الشيماء على يد والدها بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عود كبريت
بدأت القصة بعود كبريت عندما انفصل ضمير الوالد عنه ونسي أن الذى سوف يفعله جريمة ليست فى حق القانون بل فى حق الإنسانية، فأقدم على حرق نجلته الشيماء التى لم تبلغ من العمر 19 عاما، بعدما لعب ابنائه الإثنين دور الشيطان ولم يتذكرا بأنهما يحرضان والدهما على قتل أختهم، ولم يتذكرا ولو للحظة واحدة أنهما دم ولحم واحد، وكان مبررهم بأن نجلتك اعتادت على الخروج من المنزل كثيرا وألسنة الناس بدأت تتفوه عليهم بكلام سخيف.
كان مدير أمن المنيا اللواء محمود خليل قد تلقى إخطارًا من العقيد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية بوصول بلاغ إلي مركز شرطة المنيا من مستشفى المنيا العام بدخول الشيماء. م. ش. ا، 19 عامًا ومقيمة بقرية المطاهرة البحرية التابعة لمركز المنيا، وذلك ادعاء حرق ناري، وبسؤال والدها "م. ش. أ" 63 عاماَ بالمعاش عن سبب الحروق أفاد أن نجلته المصابة كانت بالمنزل لتحضير الغداء وحدثت تسريب للغاز من الأنبوبة فاشتعلت النار في ملابسها وحدثت إصابتها.
وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وجود حروق نارية بالرقبة والوجه والظهر وأجزاء متفرقة بالجسم، وتم حجز المصابة بالمستشفى ولا يمكن استجوابها.
وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة ضباط مباحث المركز تمكنوا من فك غموض الواقعة حيث تبين أن وراء إشعال النيران في الفتاة والدها نظرًا لمرضها النفسي وقيامها بترك المنزل، وذلك بتحريض من أشقائه " حمدي. ش. ا" و"أحمد. ش. أ".
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.