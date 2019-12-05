شكرا لقرائتكم خبر عن بحث الربط بين مراكز السموم في الجامعات ووزارة الصحة بمؤتمر طب المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الدكتورة سحر عبدالعزيز الدكروري، أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية لطب جامعة المنصورة ورئيس المؤتمر العلمي الرابع للقسم، عن عقد جلسة حوارية في نهاية المؤتمر بين رؤساء أقسام السموم الإكلينيكية في جميع الجامعات المصرية لبحث كيفية الربط بين أقسام ومراكز السموم الإكلينيكية في كل من الجامعات ووزارة الصحة واقتراح خطة لتحسين الخدمة المقدمة لمرضى التسمم ومناقشة أهمية التطبيقات المجتمعية للأبحاث في مجال السموم البيئية.

جاء ذلك في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة المنصورة بعنوان «آفاق جديدة في تطبيقات علوم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية وتأثيرها على الإنسان والمجتمع» تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة بقاعة الدكتور إبراهيم أبوالنجا بالكلية بحضور كل من الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة آمال البكري سكرتير عام المؤتمر، والدكتور حسن الفوال عميد كليتى العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية ورئيس شرف، وعدد من أساتذة الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكليات الطب في 10 جامعات مصرية.

وقالت الدكتورة سحر الدكرورى، في بيان صحفى أن المؤتمر ينظم ٣ ورش عمل على هامش المؤتمر لمناقشة موضوعات: المسؤولية الطبية والإهمال الطبي، وتطبيقات البصمة الوراثية في الطب الشرعي، والأخطاء الشائعة في علاج التسمم.

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وأشاد الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمى بحضور عدد كبير من شباب الباحثين والأطباء للمؤتمر وبالطفرة التي يشهدها قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بفضل جهد السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم به.

وطالب بمزيد من التعاون بين جامعة المنصورة والمؤسسات التعليمية والبحثية الأخرى في مختلف المجالات وخاصة الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية.

وأثنى الدكتور تامر أبوالسعود، وكيل كلية الطب، على ثراء موضوعات المؤتمر وتنوعها ما يفيد شباب الباحثين والأطباء ويحقق قيمة التعليم الطبي المستمر للتعرف على الجديد في مجال الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية.

ويتضمن المؤتمر ٥ جلسات علمية يتم خلالهم عرض ٢٠ ورقة بحثية تناقش عددا من الموضوعات منها: خريطة الجينوم والعلاقة بين البيئة والجينات، استخدام جزيئات النانو في دراسة التأثيرات السمية للأدوية والسموم البيئية على الكبد، تطبيقات الخلايا الجذعية وتأثيرها على الأجنة، تقييم خطورة الأعشاب والمكملات الغذائية، الجديد في الكشف المبكر عن الآثار السمية للملوثات البيئية على الأعصاب، كيفية علاج حالات التسمم بحبة الغلة وتقييم خطورتها، الجديد في علاج السموم المختلفة في الأطفال، العنف الأسرى ومواجهته وكيفية الكشف بواسطة الطب الشرعي عن ضحاياه وإثبات ذلك بالتقارير.