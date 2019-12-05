شكرا لقرائتكم خبر عن موسى مصطفى موسى: الحوار المجتمعي بداية لعلاقات جديدة بين الأحزاب الوطنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي السابق، إن الحوار المجتمعي بين الأحزاب السياسية مهمّ، لأنه بداية علاقات حزبية جديدة بين الأحزاب.
وأضاف موسى في مداخلة هاتفية، أن جميع الأحزاب المشاركة في الحوار لها نفس الاتجاه، وكل الأحزاب «بتاعت مصر» تتعاون فيما بينها لتبادل الأفكار لصالح مصر.
من جانبه، قال محمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين، إنه يسعى من خلال مشاركته في الحوار المجتمعي بين الأحزاب السياسية لإنجاح الانتخابات المقبلة، وتعزيز ثقة الشعب في الاحزاب السياسية.
وأوضح أن الأحزاب تسعى لاكتمال المؤسسات التشريعية لأول مرة منذ 2011، مشيرًا إلى أنه من الضرورى أن يكون هناك تنوع وتوازن وتمثيل عادل للجميع في كل الاستحقاقات الدستورية.
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