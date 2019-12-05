شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية مصر وفرنسا يؤكدان عدم مشروعية اتفاق «السراج وتركيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، مساء الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اتفق خلاله الجانبان على عدم مشروعية مذكرتي التفاهم بين رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فايز السراج وتركيا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الوزيران تناولا مجالات التعاون بين مصر وفرنسا، على ضوء العلاقات القوية بين البلدين التي تستند إلى أسس صلبة، واتفقا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والعمل نحو مزيد من تطوير آفاق التعاون في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

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كما أعرب الوزير شكري عن تعازيه في ضحايا تصادم مروحيتين فرنسيتين أثناء مهمة عسكرية لمكافحة الإرهاب في مالي مؤخراً، مؤكداً تضامُن مصر مع فرنسا في هذا المصاب الأليم.

واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار؛ وتناولا تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث اتفقا على عدم مشروعية توقيع رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فايز السراح لمذكرتيّ التفاهم مع تركيا اتصالًا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، نظرا لتجاوز ذلك للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات وانتهاك مذكرتيّ التفاهم لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح إلى ليبيا.

توافق الوزيران على أهمية استمرار العمل في إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية يعالج كافة مكامن الخلل الراهنة والعمل على دعم مؤسسات الدولة وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي المنتخب، واتخاذ موقف حازم اتصالًا بمواجهة الميليشيات والجماعات الارهابية وانهاء الصراع العسكري وتفعيل المسار السياسي وصولًا إلى عقد انتخابات حرة.

وقد وجّه الوزير لودريان الدعوة للوزير سامح شكري لزيارة فرنسا خلال الأسابيع القادمة لاستمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على إتمام الزيارة خلال يناير ٢٠٢٠.