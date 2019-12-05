شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين»: نواجه تحديات في ظل إدارة أمريكية منحازة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر عصام يونس، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في دولة فلسطين، عن سعادته لانتقال رئاسة الشبكة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى فلسطين، خاصة أن هذا يصادف احتفال فلسطين بمرور 25 عاما على تأسيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وقال يونس، نحن كمؤسسة وطنية لحقوق الانسان نعمل في ظل ظروف سياسية غاية في التعقيد، قد لا تواجهها أية مؤسسة وطنية أخرى، وذلك نتيجة للاحتلال الإسرائيلي، وما يمارسه من سياسات استعمارية وسياسات فصل عنصري ممنهج، وما يرافق ذلك من حصار على قطاع غزة ومحاولة لتهويد مدينة القدس العربية، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة. كما أننا نعمل في ظل بيئة سياسية داخلية صعبة نتيجة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني. ومع ذلك، فإننا نفخر أن الهيئة المستقلة هي من المؤسسات الحقوقية الرائدة في منطقتنا العربية والتي يشار إليها بالبنان كمؤسسة وطنية مهنية مستقلة حافظت على حيادها واستقلاليتها رغم تعقيد الظروف التي تعمل بها.

وأضاف «نقدر للشبكة العربية برئاساتها المتعاقبة، وأعضائها وأمانتها العامة اهتمامهم الخاص بفلسطين، باعتبارها تمثل قضية حقوقية من الدرجة الأولى فضلا عن كونها قضية العرب جميعا. ونقدر دعم أعضاء الشبكة وأمانتها العامة لنا ووقوفهم إلى جانبنا في المحافل المختلفة ودعمهم لحقوقنا المشروعة التي أقرها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. ونتطلع إلى استمرار دعمكم ومؤازرتكم وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حقوقنا المشروعة وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

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وتابع يونس ،وإننا في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي تعصف بمنطقتنا العربية، وفي ظل وجود إدارة أمريكية تعلن صراحة عدائها للقانون الدولي وتنكبها للشرعية الدولية، وانحيازها الكامل لدولة الاحتلال، نجد أن أفضل رد هو تعزيز مبادئ وقيم حقوق الانسان والقانون الدولي، والتمسك بها في ممارستنا على الصعيد المحلي وفي علاقاتنا الخارجية.

وواصل يونس، لقد رسخت الشبكة العربية مكانة مميزة لها في المشهد الحقوقي العربي وساهمت بشكل واضح في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية العربية، ورفع قدارتها بما يمكنها من القيام بدورها وتحقيق رسالتها. وكمترأسين للشبكة، نتطلع إلى العمل مع الأمانة العامة ومع أعضاء الشبكة للاستمرار في البناء على ما تمت مراكمته من إنجازات خلال السنوات الماضية وتنفيذ خطة العمل التي تم إقرارها من قبل الجمعية العامة للشبكة.

وشدد يونس على أهمية تعزيز دور الشبكة في دعم دور المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الانسان في الدول العربية، من خلال التعاون والمشترك وتبادل الخبرات والتركيز على مساندة ودعم المؤسسات الوطنية العربية لرفع تصنيفها أو الحفظ على تصنيفها المتقدم لدى لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. ونتطلع إلى تقوية دورنا ورفع ثقلنا كمؤسسات وطنية عربية في نظام الامم المتحدة لحقوق الانسان بما يسهم في طرح قضايا العربية بقوة، ويؤدي في النتيجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقتنا العربية.

وقدم يونس الشكر إلى المجلس القومي لحقوق الانسان في جمهورية مصر العربية بالشكر والامتنان على ما بذلوه من جهود كبيرة خلال فترة رئاستهم للشبكة، ولما قدموه وأضافوه من إسهامات من شأنها تعزيز دور الشبكة ورفع مكانتها إقليميا ودوليا.

كما أنني أتقدم بشكر خاص إلى الأخوة في المجلس القومي، ممثلين في شخص رئيسه محمد فائق، على استضافتهم للاجتماع السنوي للشبكة لهذا العام، ولتقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لإنجاحه، معربا عن آماله، كدولة مترأسة، أن نستضيفكم على أرض فلسطين، ويبقى أملنا أن يكون هناك اجتماع قريب للشبكة في فلسطين، وقد تحررت من الاحتلال الإسرائيلي البغيض.