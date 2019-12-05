شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تلتقي وفد نقابة الأطباء: سنقدم النظام الجديد للتكليف بقرار رسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وفد نقابة الأطباء، برئاسة الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للتحاور حول نظام التكليف الجديد المزمع تطبيقه من الوزارة، وجرى اللقاء بحضور الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل النقابة، والدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام، والدكتور محمد عبدالحميد، أمين الصندوق، والدكتور إبراهيم الزيات، مقرر اللجنة النقابية الوزارية، والدكتور أحمد السيد، مقرر لجنة الشباب.

وحضر اللقاء الدكتور محمد العمار، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، والدكتور عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة، والدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة، والدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان الأسبق، ونقيب أطباء أسوان، ومن ممثلي الوزارة حضر الدكتور احمد محيى، والدكتور شريف وديع، مساعدي الوزيرة، والدكتور محمد صلاح، والدكتور محمد فوزى، من قيادات هيئة المستشفيات التعليمية، والدكتور مجدى الصيرفى، أمين عام برنامج الزمالة، والدكتور أحمد السبكى، والدكتورة سحر حلمي.

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وعرضت الوزيرة رؤية الوزارة في ضرورة توفير فرص تعليم وتدريب جميع الأطباء، ورحب وفد النقابة بفكرة تدريب الأطباء من حيث المبدأ، إلا أنه طرح مشكلة عدم وضوح العديد من نقاط النظام الجديد الذي تطرحه الوزارة، نظراً لعدم وجود نظام مكتوب يتم النقاش حوله.

وطلب وفد النقابة تكليف الدفعة التكميلية الحالية على نفس االنظام السابق، مع فتح دراسة الزمالة لهم جميعاً، حتى يتم تحقيق فكرة تعليم وتدريب جميع الأطباء، لحين مناقشة جميع تفاصيل النظام الجديد بدقة.

وبعد ثلاث ساعات من النقاش جرى الاتفاق على عقد لقاء غد الخميس بين الدكتور أحمد محيى، مساعد الوزيرة والدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، وممثلي لجنة الشباب بالنقابة، مع وعد من الوزارة بأن يتم بلقاء الغد تقديم النظام الجديد بقرار رسمي يوضح جميع التفاصيل بحيث يمكن مناقشته والحكم عليه بدقة.