شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: السيسي يمكن أن يقود ثورة صناعية ضخمة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمكن أن يقود ثورة صناعة ضخمة، مشيرًا إلى أنه بعد بناء العاصمة الإدارية الجديدة وشبكة الطرق جاء الدور على الصناعة حتى توقد الاقتصاد المصري.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن إعلان الحكومة اليوم إلغاء الديون على المصانع المتعثرة سيكون له مردود كبير على الصناعة، مؤكدًا أن التصنيع فقط سيقود الدولة الحديثة وليست الزراعة أو السياحة.

ولفت «الفقي» إلى أنه لو دخل الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الصناعة والتف حوله رجال الأعمال سوف تحدث طفرة صناعية كبرى في مصر، مطالبًا بتغيير أداء الحكومة وزيادة الاهتمام بالهندسة الصناعية بدلًا من الهندسة المعمارية.