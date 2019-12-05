شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط العامل المتسبب فى إصابة طالبات باختناق نتيجة رش مبيد بمدرسة بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت بعض الطالبات بحالة اختناق نتيجة رش عامل مبيد حشرى بقصد التطهير فى مدرسة بالدقهلية. جاء ذلك على خلفية ما جرى تداوله بشأن وجود حالات اختناق لعدد من طالبات إحدى المدارس الثانوية الفنية بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية. وبالفحص تبين قيام (عامل بالمدرسة) باستخدام مبيد حشرى مخلوط ببعض المواد الكيميائية المطهرة بقصد التطهير نتيجة وجود حيوان نافق داخل المدرسة، مما أدى إلى حدوث بعض حالات الاختناق بين الطالبات بالمدرسة، جرى نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج، وخروجهن من المستشفى عقب تحسن حالاتهن. Advertisements وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط العامل المتسبب فى الواقعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط العامل المتسبب فى إصابة طالبات باختناق نتيجة رش مبيد بمدرسة بالدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.