شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 3.1% نسبة الزيادة في أعداد المدارس والمعاهد الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركـزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة عدد المدارس والمعاهد الأزهرية، لـ65.9 ألف مدرسة ومعهد أزهرى للعام المالى 2018 /2019، مقابــل 63.9 ألف خلال عام 2017 /2018، بنسبة زيادة 3.1%.

وأفاد الجهاز في بيان، أن عدد التلاميذ في مراحل التعليم قبل الجامعى، بلغ 24.2 مليون، مقابل 23.2 مليون تلميذ عام 2017 /2018، بزيادة 4.3% من إجمالى التلاميذ، فيما بلغ عدد المدرسين 1.21 مليون مـدرس، بزيادة 1%، وأن إجمالى عدد تلاميذ مرحلة ما قبل الابتدائى، بلغ 1.5 مليون تلميذ بنسبة 6.1%، من إجمالى المراحل التعليمية، فيما بلغ عدد المدرسين لهم 61.3 ألف مدرس.

وبلغ عدد مدارس التعليم الابتدائى بالتربية والتعليم، 18.8 ألف مدرسة، إلى جانب 3.6 ألف معهد أزهرى، وبلغ عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية 13.1 مليون تلميذ تشمل التعليم العام والأزهرى، فيما بلغ عدد مدرسيهم 521.7 ألف مدرس.

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وأوضح الجهاز أن عدد مدارس التعليم الإعدادى بلغ 12.3 ألف مدرسة، بالإضافة لنحو 3.4 ألف معهد، وبلغ عدد الطلبة في المرحلة الإعدادية نحو 5.4 مليون تلميذ، وعدد المدرسين لهم 306.3 ألف مدرس بالمرحلة الإعدادية.

وأشار إلى أن عدد مدارس المرحلة الثانوية بلغ 3.7 ألف مدرسة، بالإضافة لـ2.2 ألف معهد أزهرى، ووصل عدد الطلبة لهذه المرحلة 2.1 مليون تلميذ، وعدد المدرسين 149.3 ألف مدرس.

وبلغ عدد مدارس التعليم الفنى 2.4 ألف مدرسة، منهم 1.2 ألف مدرسة بالتعليم الصناعى، و905 مدارس بالتعليم التجارى، و256 مدرسة بالتعليم الزراعى، وبلغ عدد طلبة هذه المرحلة، 1.9 مليون تلميذ، وعدد المدرسين 148.9 ألف مدرس.

وأضاف الجهاز أن عدد مدارس التربية الخاصة، بلغ 1018 مدرسة، وبلغ عدد الطلبة فيها 39.9 ألف تلميذ، وعدد المدرسين 9.8 ألف مدرس.