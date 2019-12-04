شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: استئناف عمل البعثات الأجنبية وعددها 300 بعثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خال العناني وزير الآثار، استئناف البعثات الأثرية الأجنبية لأعمالها بعد توقف دام عدد من السنوات حيث يصل عدد هذه البعثات الآن إلى 300 بعثة أثرية من 25 دولة من بينها بعض البعثات التي تعمل لأول مرة في مصر مثل البعثة الأثرية المصرية الصينية المشتركة، بالإضافة إلى زيادة عدد البعثات الأثرية المصرية والتى بلغ عددها لأول مرة في تاريخ مصر نحو 50 بعثة. واستعرض العنانى، مساء أمس الأول، الاكتشافات الأثرية وعدد من الافتتاحات والمشروعات الأثرية التي نفذتها وزارة الآثار في الفترة الأخيرة في مصر، وذلك خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى، بحضور عالم المصريات الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق والدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة ومنير فخرى عبدالنور، وزير السياحة الأسبق وعدد من سفراء الدول الأجنبية في مصر والشخصيات العامة.

وخلال الندوة أشار وزير الآثار إلى أن قطاع الآثار يلقى دعمًا استثنائيًا من القيادة السياسية والحكومة المصرية، وأن مصر تتفرد العالم بآثارها؛ مشيرا إلى أن السبب في زيادة عدد الاكتشافات الأثرية في الآونة الأخيرة هو اتعمل في مختلف المواقع الأثرية بالمحافظات المختلفة، معربا عن فخره بهذا العدد وبالمجهود التي تبذله للعمل في كشف الحضارة المصرية القديمة للعالم أجمع بأياد مصرية خالصة، حيث تضم تلك البعثات المصرية فرق مميزة من العمالة والفنيين والأثريين.

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وقدم العنانى وزير الآثار شرحا وافيا مصحوبا بصور توضيحية لعدد من الاكتشافات الأثرية الأخيرة وطبيعتها وتاريخها وأهميتها، لا سيما المشروعات الأثرية التي تم افتتاحها مؤخرًا، مما ينعكس بالإيجاب في الترويج لمصر خارجيا، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه هذه الافتتاحات والاكتشافات أيضا في رفع الوعى الأثرى لدى أبناء الشعب المصرى وخاصة الأطفال والشباب.

كما أشار الوزير إلى عدد من المشروعات القومية الجارية مثل مشروع ترميم قصر البارون والذى من المقررافتتاحه خلال شهر ديسمبر الجارى وتحويله إلى معرض يروى تاريخ حى مصر الجديدة وهليوبوليس، بالإضافة إلى افتتاح العديد من المتاحف الوطنية مثل متحف سوهاج القومى بحضور رئيس الجمهورية، ونوه بالأعمال الجارية لتطوير المتحف القومى للحضارة المصرية وافتتاح عدد من قاعاته خلال الأشهر القليلة القادمة ونقل المومياوات الملكية إليه في موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير، بالإضافة إلى المضى قدما في إنشاء المتحف المصرى الكبير، والذى يعتبر عند افتتاحه هدية مصر للعالم.

كما نوه إلى تطوير المتحف المكشوف لمسلة المطرية مارس 2018، كما تمت إقامة تماثيل ضخمة للملك رمسيس الثانى أمام الصرح الأول بمعبدالأقصر بعد إعادة تجميعها بواسطة فريق عمل مصرى، بالإضافة إلى عدد آخر من المشروعات الأثرية مثل تخفيض منسوب المياه الجوفية في كوم أمبو والأوزيريون بسوهاج ومقابر كوم الشقافة في الإسكندرية.

ولفت العنانى أنظار الحاضرين إلى الدور الذي تلعبه المعارض الخارجية في تنشيط حركة السياحة الثقافية إلى مصر حيث إن معرض الملك كنوز توت عنخ آمون على سبيل المثال، والذى زار حتى الآن ثلاث دول هي أمريكا وفرنسا والآن يعرض في العاصمة البريطانية لندن يضم مجموعة صغيرة جدًا من كنوز الملك الشاب الموجودة في مصر التي يصل عددها إلى أكثر من ٥٤٠٠ قطعة، مضيفا إلى أن المعرض شجع الشعب الأمريكى والفرنسى والبريطانى وجميع شعوب العالم على زيارة مصر لرؤية باقى كنوز الملك الشاب والتعرف على حضارتها العريقة والفريدة، موضحا أنه طبقا للإحصائيات التي أجرتها الشركة المنظمة للمعرض فإنه حتى الساعات الأخيرة قبيل الافتتاح الرسمى للمعرض تم بيع 300.000 تذكرة وهو رقم يفوق عدد التذاكر التي تم بيعها قبل الافتتاح الرسمى للمعرض في محطته الثانية بالعاصمة الفرنسية باريس الذي حقق أكثر من 1.4 مليون زائر. وفى نهاية الندوة أجاب وزير الآثار على العديد من الأسئلة والاستفسارات من الحضور، كما أشاد العديد من الحضور بالمجهود الذي تبذله وزارة الآثار في سبيل تحسين خدمات الزائرين بالمواقع الأثرية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص وبالدور الذي تلعبه أيضا لجذب أنظار العالم إلى مصر وآثارها الفريدة عن طريق الاكتشافات والمشروعات الأثرية.