شكرا لقرائتكم خبر عن ريادة الأعمال والتكنولوجيا تتصدران النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد منتدى شباب العالم 2019 عدة فعاليات تتعلق بريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، وذلك تماشيًا مع أجندة المنتدى، التي تضم محورى الإبداع والتنمية، ويأتى على رأس هذه الفعاليات WYF LABS، الذي يُعد حاضنة أعمال لـ«رواد الأعمال»، التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، ومن المقرر أن يطلق المنتدى، في نسخته الثالثة، على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وحاضنة الأعمال WYF LABS هي عبارة عن فكرة خرجت من توصيات منتدى شباب العالم، في نسخته الثانية العام الماضى، وانبثقت فكرتها من فكرة Startup Vein، وهى منطقة ريادة أعمال وفرت ساحة لرواد الأعمال لمشاركة خبراتهم بما فيها من تحديات ونجاحات، بالإضافة إلى التواصل مع المشاركين في منتدى شباب العالم، كما ضمت المنطقة نماذج شبابية ناجحة من رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة.

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وتم إطلاق WYF LABS خلال ملتقى الشباب العربى الإفريقى، الذي عُقد في مارس 2019 في مدينة أسوان، إيمانًا بأهمية تبنى دعم ثقافة ريادة الأعمال لما لها من دور فعال في إنعاش اقتصاد الدولة وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وتوظيف إبداعاتهم.

ويشهد المنتدى، هذا العام، تدشين منصة حاضنة الأعمال، التي تضم مجموعة من المتحدثين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال باختلاف أنواعها، وسيتحدثون عن الخبرة العملية والتحديات التي واجهتهم، بجانب بعض الموضوعات الأخرى عن كيفية التسويق للشركات والحصول على تمويل والدخول في الاستثمارات الناجحة. ويضم المنتدى، هذا العام، حوالى 40 من الشركات التي تعمل في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، ومن المقرر أن تعرض الشركات أعمالها طوال فترة المنتدى، وتم اختيارها بناء على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتى تتضمن تمكين المرأة والتغير المناخى والذكاء الاصطناعى وتأمين الغذاء، كما سيتم عقد عدد من ورش العمل، التي من المقرر انعقادها قبل بدء فعاليات المنتدى، يومى 12 و13 ديسمبر الجارى، وذلك بجانب عقد ورش عمل لرواد أعمال شباب من جميع أنحاء العالم، من عدة دول، أبرزها: ماليزيا والعراق والأردن ونيجيريا ورواندا وزيمبابوى والإمارات وإسبانيا وإنجلترا وأمريكا.

ولأول مرة، ستتم دعوة مجموعة من المستشارين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال لعقد جلسات فردية مع الشباب من رواد الأعمال، وذلك لتقديم النصائح والبحث عن حلول لمواجهة المشاكل والتحديات.