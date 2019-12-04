شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مبادرة السيسي في دمياط «قبلة حياة للصناعة المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمدينة دمياط الجديدة، تعد قُبلة حياة للصناعة المصرية.

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وأشاد «عامر» خلال مداخلة هاتفية، بمبادرات البنك المركزي لدعم الصناعة وخاصة المعنية بدعم المصانع المتعثرة، مشيرا إلى أن مبادرات المركزي تسهم في زيادة السيولة بالأسواق.

وتابع «إطلاق مبادرات البنك المركزي، بتعليمات من الرئيس السيسي، يؤكد رغبة الدولة في النهوض بالصناعة»، مؤكدا أهمية منح قروض بفائدة 10%، في إطار دعم الصناعة.

وأضاف «مبادرة تشغيل المصانع المتعثرة تنص على تسديد المالك لـ 50% من الديون، لكن لو كان يمتلك نصفها لما تعثر المصنع من الأساس»، مؤكدا أهمية تعامل البنك المركزي مع المصانع المتعثرة بشكل منفرد خاصة في ظل وجود حصر لهذه المصانع، معلقا «قد يكون هناك مصانع لا يمكنها العودة للسوق من الأساس».