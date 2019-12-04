شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر أجندة منتدى شباب العالم 2019 في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق «منتدى شباب العالم 2019» في نسخته الثالثة على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

ويشهد المنتدى عدة فعاليات تتعلق بريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، وذلك تماشيا مع أجندة المنتدى التي تضم محوري الإبداع والتنمية.

ويشهد المنتدى هذا العام تدشين منصة حاضنة الأعمال والتي تضم مجموعة من المتحدثين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال باختلاف أنواعها، وسوف يتحدثون عن الخبرة العملية والتحديات التي واجهتهم بجانب بعض الموضوعات الأخرى عن كيفية التسويق للشركات وكيفية الحصول على تمويل وكيفية الدخول في الاستثمارات الناجحة.

وسيضم المنتدى هذا العام نحو 40 من الشركات التي تعمل في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة وسوف يعرضون أعمالهم طوال فترة المنتدى، وقد تم اختيارهم بناء على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تتضمن تمكين المرأة والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي وتأمين الغذاء، كما سيتم عقد عدد من ورش العمل والتي من المقرر انعقادها قبل بدء فعاليات المنتدى يومي 12 – 13 ديسمبر وذلك بجانب عقد ورش عمل لرواد أعمال شباب من جميع انحاء العالم من عدة دول أبرزها: ماليزيا والعراق والأردن ونيجيريا ورواندا وزيمبابوي والإمارات وإسبانيا وإنجلترا وأمريكا.

على جانب آخر، يذكر أنه لأول مرة ستتم دعوة مجموعة من المستشارين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال لعقد جلسات فردية مع الشباب من رواد الأعمال، وذلك لتقديم النصائح والبحث عن حلول لمواجهة المشكلات والتحديات.

وتأتي أبرز مواضيع منتدى شباب العالم الثالث كالتالي:

الثورة الصناعية

الامن الغذائي

الاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط

التحديات البيئية

الذكاء الاصطناعي

سلسلة تتكتل

تمكين المراة

وتضمن فعاليات المنتدى..

الخميس 12 ديسمبر.. ورشة عمل تحضيرية بعنوان «مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة 1» من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 عصرا في قاعة سيناء.

قاعة الأقصر ورشة بعنوان «شباب المتوسط.. جذور مشتركة» من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 عصرا.

قاعة البحر الأحمر فتقام ورشة بعنوان «تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة نحو عالم مكتمل».

وفى قاعة أبوالهول ومكتبة الإسكندرية تقام ورشة عمل تحضيرية بعنوان «Block Chain فلنتعرف على الثورة في العالم الرقمى» من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

قاعة سيوة والقلعة تقام ورشة بعنوان «سبل التعاون بين الشباب الإفريقى لتعزيز التنمية» في ذات التوقيت.

قاعة أسوان تقام ورشة بعنوان «نموذج محاكاة.. تيارات متبادلة» من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

الجمعة 13 ديسمبر ورشة عمل تحضيرية بعنوان «مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة 2»، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا في قاعة سيناء.

قاعة البحر الأحمر تقام ورشة عمل بعنوان «تطير حلول مبتكرة لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

قاعة سيوة والقلعة تُقام ورشة بعنوان «رؤية شبابية للتعامل مع التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين» من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

قاعة الأقصر تقام ورشة عمل تحضيرية بعنوان «آفاق التعليم والتدريب في عصر الثورة الصناعية الرابعة» من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

قاعة أبوالهول ومكتبة الإسكندرية فتقام ورشة بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعى وريادة الأعمال» في ذات التوقيت.

أما في قاعة أسوان فتقام ورشة بعنوان «الأمن الغذائى في العالم.. مبادرات شبابية للتحرك» من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

السبت 14 ديسمبر الجلسة الافتتاحية.. وتشهد حفل الافتتاح من الساعة 7 مساء وحتى الساعة الثامنة.

Advertisements

الأحد 15 ديسمبر في القاعة الرئيسية تقام جلسة بعنوان «التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين» من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 11.30 ظهرًا.

وتقام الجلسة الثانية بعنوان «أثر التغيرات المناخية على الإنسانية.. انعكاسات وحلول» من الساعة 12.30 وحتى الساعة 2 ظهرًا.

قاعة سيناء تقام جلسة بعنوان «التميز المؤسسى الحكومى والتحول الرقمى» من الساعة 12.30 ظهرًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

قاعة الأقصر، تقام جلسة بعنوان «كيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة؟» من الساعة 12.30 ظهرًا وحتى الساعة 2 عصرًا، كما تقام جلسة بعنوان «التعليم الفنى والتدريب المهنى.. تطوير بيئة ريادة الأعمال» من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 4.30.

قاعة الفيروز تقام جلسة بعنوان سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة«من الساعة 2.30 وحتى الساعة 4 عصرًا.

قاعة البحر الأحمر تقام جلسة بعنوان «الأمن الغذائى في إفريقيا.. كيف تحقق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة؟» من الساعة 12.30 وحتى الساعة 2 عصرًا.

قاعة أسوان، تقام جلسة بعنوان «تطبيقات ورؤى شبابية للحفاظ على البيئة» من الساعة 12.30 وحتى الساعة 2.30.

وفى قاعة أبوالهول ومكتبة الإسكندرية تقام جلسة بعنوان «»Block Chain.. تحولات كبرى في العالم الرقمى«من الساعة 12.30 وحتى الساعة 2.30.

وتقام جلسة في قاعة وادى النيل وقناة السويس بعنوان «نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط» من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

الاثنين 16 ديسمبر في القاعة الرئيسية تقام جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعى والبشر.. من المتحكم؟» من الساعة 10 صباحًا وحتى 11.30 ظهرًا.

كما تقام جلسة بعنوان «آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا: فرص وتحديات» من الساعة 12.30 وحتى الساعة 2 عصرًا.

قاعة سيناء، تقام جلسة بعنوان «المرأة والحق في التنمية» من الساعة 12.30 ظهرًا وحتى الساعة الثانية.

كما تقام جلسة بعنوان «التحديات التي تواجه العمل الإبداعى في عصر التكنولوجيا الرقمية» من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 4.30 عصرًا.

قاعة البحر الأحمر، تقام جلسة بعنوان «مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعى» من الساعة 12.30 وحتى الساعة 4:30 عصرًا.

كما تقام جلسة بعنوان «تنمية رأس مال البشر: الفرص والتحديات» من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 4.30 عصرًا، وفى قاعة أسوان، تقام جلسة بعنوان «Block Chain.. تطبيقات متعددة ومجالات لا محدودة».

قاعة الأقصر تقام جلسة بعنوان «دور الفنون في التعمل مع قضايا الإنسانية» من الساعة 12.30 وحتى 2 عصرًا.

وأيضا تقام جلسة بعنوان «كيف تبقى آمنا في العالم الرقمى؟» من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 4.30 عصرًا.

قاعة أبوالهول ومكتبة الإسكندرية تقام جلسة بعنوان «التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط» من الساعة 12.30 وحتى الساعة الثانية عصرًا.

كما تقام جلسة بعنوان «دول المتوسط.. حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك» من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 4.30 عصرًا.

قاعة وادى النيل وقناة السويس تقام جلسة بعنوان «نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط» من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

الثلاثاء 17 ديسمبر يقام حفل ختام المنتدى في القاعة الرئيسية، إذ يتم إعلان توصيات المنتدى من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 7 مساءً، ويلى ذلك الحفل الختامى من الساعة 8 مساءً، وحتى الساعة 9 مساءً.