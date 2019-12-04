«الخارجية» تعلن وفاة 4 مصريين في انفجار مصنع سيراميك بالخرطوم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن أربعة مواطنين مصريين قد توفوا في حادث انفجار مصنع للسيراميك بمدينة الخرطوم بجمهورية السودان، موضحاً أن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع وهو ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن عشرين ضحية من جنسيات مختلفة.
وأكد مساعد وزير الخارجية أن السفير حسام عيسى، سفير مصر بالخرطوم، تواصل فور وقوع الحادث مع مدير المصنع والمسئولين السودانيين، حيث تتوالى جهود واتصالات السفارة المصرية بكافة الجهات السودانية المعنية لضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن بعد استيفاء الإجراءات القانونية ذات الصلة.
وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا في مصابهم الأليم، لتدعو المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
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