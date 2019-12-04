شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: مبادرة الحكومة لإنقاذ المصانع المتعثرة ستنهي مشكلة عمرها 25 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود سلمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة الحكومة لإنقاذ المصانع المتعثرة، تعتبر أول مبادرة جادة مكتملة من الحكومة المصرية وذلك لإشراك البنك المركزي في حل مشاكل المصانع المتعثرة، حيث إن كل مشاكل المصانع في التمويل ولذا كان لا بد من توفيرمصدر تمويل مهم مثل البنك المركزي.

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وأضاف «سلمان» خلال مداخلة هاتفية، أن مبادرة تخصيص 100 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم المصانع المتعثرة، تمت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعى لإحياء الصناعة المصرية بإنقاذ المصانع المتعثرة، من خلال دعمها وإعادة تشغيلها.

وأوضح أنه سيجري إنهاء جميع القضايا على المصانع المتعثرة، وهذا يبشر بأن الخير قادم في مجال الصناعة، كما أن هذه المبادرة تعتبر انطلاقة جديدة للصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن مشكلة المصانع المتعثرة يجري الحديث عنها منذ 25 سنة، وما كان لها أن تحل إلا بقرار سيادي من الرئيس السيسي لحل المشكلة من جذورها.