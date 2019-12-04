نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة في عزاء شعبان عبدالرحيم (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حرص مجلس نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر على حضور عزاء المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم الذي وافته المنية بمستشفى المعادي العسكري.

وقام نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة بتقديم واجب العزاء لنجل المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم وعائلته. وقدم الراحل شعبان عبدالرحيم مسيرة فنية حافلة في الغناء الشعبي بعد ان قدم عشرات الاغاني اشهرها «مواطن ومخبر وحرامي» و«أنا بكره إسرائيل» و«متخافش من الحكومة» و«شعبان يتحدى جاكسون» و«هابطل السجاير» ساهمت في اشتراكه في عدد من الأفلام السينمائية، بعدما اختاره المخرج الكبير داوود عبدالسيد لبطولة فيلم «مواطن ومخبر وحرامي» تلاها ما يقرب من عشرة أفلام سينمائية أخرى بجانب خوضه العديد من الأعمال المسرحية التي بدأها مع الفنان الكبير سمير غانم وأيضا أكثر من خمسة عشر مسلسلا تليفزيونيا. نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة يقدمون واجب العزاء لأسرة شعبان عبد الرحيم نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة يقدمون واجب العزاء لأسرة شعبان عبد الرحيم نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة يقدمون واجب العزاء لأسرة شعبان عبد الرحيم نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة يقدمون واجب العزاء لأسرة شعبان عبد الرحيم نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة يقدمون واجب العزاء لأسرة شعبان عبد الرحيم

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