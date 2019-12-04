شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى عن مبادرات دعم الصناعة: «كل ما تتخذه الدولة لصالح المواطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر شهدت اليوم إطلاق ثلاث مبادرات تحفيزية من الحكومة، لإنقاذ الصناعة المصرية.

وأضاف موسى خلال برنامجه المذاع على شاشة «صدى البلد» أن مبادرات اليوم شملت إسقاط ديون عن مصانع متعثرة منذ 20 عامًا.

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وتابع أن قيمة القروض التي حصلت عليها المصانع المتعثرة بلغت 6 مليارات جنيه، ونتيجة عدم سداد المصانع الديون، تراكمت الفوائد حتى وصلت إلى 31 مليار جنيه.

وأشار موسى إلى أنه تم غلق 5184 مصنعا، لتعثر أوضاعهم المالية، مؤكدا أن أسهل قرار كانت تتخذه المصانع «الغلق» وتسريح العمال، موضحا أن إعادة تشغيل 5000 مصنع، يحدث طفرة كبيرة في الإنتاج المصرى.

وأوضح أحمد موسى أن المنتجات المصرية لم تكن تستطيع منافسة مثيلاتها المستوردة من الخارج، بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الصناعة المصرية مقارنة بأى دولة أخرى، إضافة إلى أن تكلفة الإنتاج مرتفعة من عمالة ومصادر طاقة.

وأكد موسى أن مبادرة الحكومة لإنقاذ الصناعة المصرية، تعطي ثقة لقطاع الصناعة، والصناع ويزيد من الإنتاج ويوفر فرص عمل للشباب، موضحا أن كل ما تتخذه الدولة يصب في صالح المواطن المصري.