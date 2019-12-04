شاهد.. محاولة اغتيال الناشط المدنى ذو الفقار حبيب فى البصرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت فضائية "العربية الحدث"، فيديو يكشف محاولة اغتيال الناشط المدنى ذو الفقار حبيب فى البصرة العراقية. وكان قائد الشرطة الاتحادية، أعلن عن وصول تعزيزات من 500 مقاتل إلى سجن الحوت فى ذى قار و150 مقاتلاً إلى سجن البصرة لحمايتهما، فيما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 433 قتيلاً من المتظاهرين والأمن.

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