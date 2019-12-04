شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الجيش الليبى: سنحارب بكل قوة اتفاق "تركيا والسراج" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، أن الجيش الوطنى سيحارب بكل قوة الاتفاق الذي عقده السراج مع تركيا، والذى يهدد الثروات الليبية.
وقال المسمارى، خلال مؤتمر صحفى، : "معركتنا ضد الأطماع التركية فى ثروات ليبيا، والجيش الوطنى الليبى يحرز تقدما فى منطقة العزيزية".
وأوضح أن الجيش الوطني الليبى يواصل عملياته فى شرق البلاد، مضيفًا: "قمنا باتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل إعادة هيكلة بعض الوحدات في الغرب".
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