- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يشارك المتطوعين فى أعمال الصيانة لمدرسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لافته رائعة، شارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، ملك الأردن، مجموعة من المتطوعين من بينهم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة فى أعمال الصيانة بمدرسة الحلابات بمحافظة الزرقاء.
وذكرت جريدة الغد الأردنية، أن الملك عبد الله الثانى ، فاجأ المتطوعين بزيارته خلال قيام مجموعة من المتطوعين أعمال الصيانة ضمن حملة "لتزهو مدارسنا".
وأضاف التقرير، أن الملك عبد الله الثانى شارك فى أعمال الصيانة للمدرسة من دهان وصيانة المقاعد وزراعة حديقة المدرسة، كما رافق المتطوعين في كافة نشاطاتهم التطوعية فى المدرسة.
وأوضح التقرير، أن مشاركة العاهل الأردنى تأتى ضمن رسالة موجهة للشباب لحثهم على العمل التطوعى، ضمن الاحتفال باليوم العالمى للتطوع.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك الأردن يشارك المتطوعين فى أعمال الصيانة لمدرسة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.