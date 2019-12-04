أخبار مصر

الخارجية تؤكد وفاة أربعة مصريين فى حادث انفجار مصنع بالخرطوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تؤكد وفاة أربعة مصريين فى حادث انفجار مصنع بالخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إن أربعة مواطنين مصريين توفوا فى حادث انفجار مصنع للسيراميك بمدينة الخرطوم بجمهورية السودان، موضحاً أن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع، وهو ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن عشرين ضحية من جنسيات مختلفة.

 

وأضاف مساعد وزير الخارجية أن السفير حسام عيسى، سفير مصر بالخرطوم، تواصل فور وقوع الحادث مع مدير المصنع والمسئولين السودانيين، حيث تتوالى جهود واتصالات السفارة المصرية بكافة الجهات السودانية المعنية لضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن بعد استيفاء الإجراءات القانونية ذات الصلة.

Advertisements

 

وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازى لأسر الضحايا فى مصابهم الأليم، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تؤكد وفاة أربعة مصريين فى حادث انفجار مصنع بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا