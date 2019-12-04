شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تؤكد وفاة أربعة مصريين فى حادث انفجار مصنع بالخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إن أربعة مواطنين مصريين توفوا فى حادث انفجار مصنع للسيراميك بمدينة الخرطوم بجمهورية السودان، موضحاً أن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع، وهو ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن عشرين ضحية من جنسيات مختلفة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية أن السفير حسام عيسى، سفير مصر بالخرطوم، تواصل فور وقوع الحادث مع مدير المصنع والمسئولين السودانيين، حيث تتوالى جهود واتصالات السفارة المصرية بكافة الجهات السودانية المعنية لضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن بعد استيفاء الإجراءات القانونية ذات الصلة.

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وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازى لأسر الضحايا فى مصابهم الأليم، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.