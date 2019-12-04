شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: انتظام عمليات صرف معاشات ديسمبر لليوم الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، انتظام عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر ليومها الرابع على التوالى بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم لتذليل أية عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.

كانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد عن 8.260 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه، اعتبارا من يوم الاحد الماضى لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلى.

كما أن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى بقيمة 6.107 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.304 مليون قائم بالصرف، من المقرر صرفها بداية من يوم 5 ديسمبر، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من 10 ديسمبر لما يزيد عن 1.683 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.407 مليار جنيه.

Advertisements