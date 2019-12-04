شكرا لقرائتكم خبر عن مصريون يرقصون فى شارع "الشانزليزيه"بفرنسا على أغانى المهرجانات..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على أنغام أغانى المهرجانات، رقص عدد من الشباب المصريين فى شارع الشانزليزيه فى العاصمة الفرنسية باريس، والذى حقق تداولاً كبيرا عبر مواقع السوشيال ميديا. يظهر فى الفيديو بعض الشباب المصرى وهم يرقصون على وقع أغاني المهرجانات، وشاركهم بعض المتواجدين الأجانب، حيث رقصوا أيضا على نغمات أغانى المهرجانات للمطرب الشعبى حمو بيكا. وحقق الفيديو أرقاما كبيرة على مستوى المشاهدات Advertisements

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