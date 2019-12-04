الأوقاف: انطلاق دورة مهارات اللغة العربية الأولى للقيادات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الأربعاء، دورة مهارات اللغة العربية الأولى للقيادات على مستوى درجتى وكلاء الوزارة ومديرى العموم بمسجد النور بالعباسية.
يحاضر فيها د. عوض إسماعيل أستاذ النحو والصرف وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، يأتى ذلك فى ظل عمل وزارة الأوقاف على تنمية المهارات العلمية والثقافية واللغوية لجميع العاملين بالأوقاف.
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