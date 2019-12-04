فيديو.. إقبال كبير على شوادر كلنا واحد لتخفيض الأسعار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد كبيرمن فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث شاركت مديريات الأمن فى فاعليات المرحلة العاشرة من مبادرة كلنا واحد بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.
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