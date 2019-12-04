البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء، عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. حضر اللقاء مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، والكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة، حيث ألقى قداسته كلمة روحية للحاضرين. وكان البابا تواضروس قد شهد احتفالية دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون بمرور 60 عامًا على رهبنة نيافة الأنبا صرابامون رئيس الدير بحضور عدد من أحبار الكنيسة ورهبان الدير وطالبي الرهبنة به.

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