أهداه مستنسخ "توت".. وزير الآثار يستقبل طفلاً حلم بأن يصبح عالماً للآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الأربعاء، الطفل علي صبرة، والذي انتشر عنه فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يروي قصة كفاحه حيث أصبح العائل الرئيسي لأسرته بعد أن تركهم والدهم مما اضطره إلى بيع الجوارب لكسب قوت عيشه وأسرته، واستكمال دراسته وهو في الثانية عشر من عمره، معلنا في الفيديو عن رغبته في أن يصبح عالما للآثار عندما يكبر.

وعندما شاهد وزير الآثار الفيديو الخاص بالطفل "علي" قرر أن يقابله لتشجيعه.

وبحسب بيان للوزارة، هنأ وزير الآثار الطفل على كفاحه وشجاعته، وأكد عليه ضرورة اجتهاده في الدراسة، ومنحه تصريح زيارة مجاني له ولأخيه لزيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية بمصر؛ للتعرف بصورة أعمق علي تراث وآثار بلاده.

كما أهداه الوزير أيضا مستنسخ من قناع الملك توت عنخ آمون ومجموعة من الكتب الاثرية الخاصة بالأطفال.