"الوزراء": اليونسكو تختار "أسوان" ضمن أفضل 10 مدن للتعلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

نشر مركز المعلومات ودعم أتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بيانات توضيحية "انفوجراف" بمناسبة اختيار منظمة "اليونسكو" الدولية مدينة أسوان ضمن أفضل 10 مدن في العالم للتعلم عام 2019.

وأوضح الانفوجراف، أن مدينة "أسوان" التي تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، تمتلك العديد من فرص التدريب الريادية لكافة الفئات المجتمعية، كما تعمل على تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

وأبرزت أن المسابقة ضمت مدن من بين 150 دولة، وأن منظمة "اليونسكو" تهدف إلى التعرف على الممارسات الجيدة، في تقديم تعليم جيد وتوفير فرص التعلم مدى الحياة لجميع المواطنين على المستوى المحلي.