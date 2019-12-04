- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:
نشر مركز المعلومات ودعم أتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بيانات توضيحية "انفوجراف" بمناسبة اختيار منظمة "اليونسكو" الدولية مدينة أسوان ضمن أفضل 10 مدن في العالم للتعلم عام 2019.
وأوضح الانفوجراف، أن مدينة "أسوان" التي تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، تمتلك العديد من فرص التدريب الريادية لكافة الفئات المجتمعية، كما تعمل على تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وأبرزت أن المسابقة ضمت مدن من بين 150 دولة، وأن منظمة "اليونسكو" تهدف إلى التعرف على الممارسات الجيدة، في تقديم تعليم جيد وتوفير فرص التعلم مدى الحياة لجميع المواطنين على المستوى المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر "الوزراء": اليونسكو تختار "أسوان" ضمن أفضل 10 مدن للتعلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.