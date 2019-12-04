النائب العام يترأس اجتماع النواب العموم الأفارقة في رواندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

ترأس المستشار حماده الصاوي النائب العام، جلسات المؤتمر السنوي الـ14 والجمعية العامة واجتماعات اللجنة التنفيذية واللجنة الاستراتيجية لجمعية النواب العموم الأفارقة؛ والتي تعقد بكيجالي عاصمة رواندا؛ بمشاركة وفد رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة بالمكتب الفني للنائب العام ومكتب التعاون الدولي، حيث تستمر فعاليات المؤتمر واجتماعات اللجنتين 4 أيام.

وعُقِدَ النائب العام اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية برئاسته وبحضور وزير العدل لدولة رواندا والنواب العموم لدول رواندا وأوغندا وزامبيا وجنوب إفريقيا وممثلين للنيابة العامة بموزمبيق وأنجولا وكينيا وناميبيا.

وقال النائب العام، في كلمته، إن النيابة العامة حريصةٌ دائمًا على المشاركة في جميع اجتماعات النواب العموم الأفارقة، إذ أنها تعد مِنْبَرًا يجمع النخبة المتميزة من القائمين على إنفاذ القانون، والقضاة في إفريقيا؛ مؤكدًا أن جمعية النواب العموم الأفارقة أثبتت خلال مسيرتها أنها نموذجٌ ناجحٌ للتعاون بين دول القارة، ومِنبرٌ لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مكافحة الجريمة.

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وأضاف أنه مُنذ ترؤس النيابة العامة المصرية للجمعية في العام الماضي، سعت إلى تنظيم فعاليات تهدف لرفع كفاءة أعضاء هيئات الادعاء في القارة الإفريقية؛ من خلال المعرفة القانونية للأنماط الحديثة للجريمة، وتنظيم منابر لتبادل الخبرات العملية بينهم، كما سعت إلى توقيع مذكرات التفاهم الثنائية مع جهات أجنبية؛ من أجل إيجاد آليات دائمة لتبادل الخبرات الدولية، وتقديم الخبرات الفنية اللازمة لهم، وفي نهاية الكلمة طَرَحَ مبادرة من النيابة العامة المصرية لتدريبِ أعضاء هيئات الادعاء في القارة الإفريقية في مُختلف المجالات القانونية بمقرِ مَعْهد النيابة العامة المصرية للتدريب والبحوث الجنائية في القاهرة.

وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين جمعية النواب العموم الأفارقة ومنظمة الهجرة الدولية.

يذكر أن النيابة العامة تشارك في كافة جلسات المؤتمر بعروض تقديمية تخصصية في عدد من الجرائم أبرزها الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتَعْرِض من خلالها التجربة المصرية في مجالات التحقيق والادعاء الجنائي.