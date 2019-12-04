ضبطه يسرق شقته.. لص يذبح مُسنا خوفًا من الفضيحة بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل أنهى حياة مُسن ذبحا بعدما شاهد المجني عليه المتهم أثناء محاولة سرقة شقته.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من قسم شرطة المعادي، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود بالعثور على جثة مُسن داخل مسكنه.

Advertisements

انتقلت قوة أمنية من القسم بقيادة الرائد إسلام بكر رئيس مباحث القسم، وعُثر على جثة مُسن، 70 سنة، وجثته مسجاه أرضا وبها عدة طعنات نافذة وجرح ذبحي بالرقبة.

كشفت تحريات فريق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل 19 سنة، وباستهدافه بالأماكن التي يتردد عليها تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة حال قيامه بسرقة شقة القتيل قائلا: "خوفت من الفضيحة".

جرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة لبدء التحقيق.