لم يقدرا على مراعاتهما.. زوجان يتركان طفليهما في حضانة ببشتيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل تخلص سيدة من نجليها عن طريق إيداعهما في حضانة بمنطقة بشتيل.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة أوسيم، بلاغًا من "أمنية. ع" مالكة حضانة بدائرة القسم، ذكرت خلاله أنه حال تواجدها بالحضانة، حضرت سيده منتقبة بصحبتها توأم عمرهما سنة ونصف السنة وطلبت منها إيداعهما بالحضانة لحين عودتها من عملها، إلا أنها لم تعد مرة أخرى.

وتبين من التحريات التي أجراها المقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم، أن والدي الطفلين محمد ومازن هما؛ "رشا. هـ"، 38 سنة، ربة منزل مقيمة بالساحل، و"محمد. ص"، 30 سنة، طبيب أسنان.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن معاونا مباحث القسم النقيب إبراهيم فاروق، والرائد وليد كمال، من ضبط المذكورين وبمواجهتهما قررا أنهما تزوجا منذ عامين دون موافقة أهل الزوج وأنجبا الطفلين في 2018، ولعدم قدرتهما على مراعاتهما اتفقا على التخلي عنهما.

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات حيالهما.

جاء ذلك في إطار حرص أجهزة الدولة على فرض هيبة القانون وضبط كل من يخل بالأمن العام، بناءً على التوجيهات الصادرة من النيابة العامة.