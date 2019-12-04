نشرة الحوادث المسائية.. غلق قضية غرق "طفلة وادي دجلة" ومقتل طالبة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

حفظ التحقيقات في واقعة غرق طفلة بنادي "وادي دجلة المعادي"

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، نائب رئيس المحكمة، ومحمد زكي العطار، وسكرتارية عصام سليم، وإيهاب محمد علي، بإحالة أوراق 3 أشقاء إلى فضيلة المفتي، لاتهامهم بقتل صراف أثناء عمله بمكتب مقاولات التأمينات بمجمع البريد الكائن في حي الشرق.

مقتل طالبة في الشرقية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة طالبة مقتولة داخل غرفتها في الشرقية، وتبين بأن عم المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة خوفاً من فضحه بعدما أخبرته برؤيتها ربة منزل معه في وضع مخل بالآداب.

مقتل تاجر فاكهة في شبرا الخيمة

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض العثور على جثة مجهولة بمقلب قمامة بشبرا الخيمة، حيث تبين أن الجثة لتاجر فاكهة من محافظة الجيزة، وأن وراء الواقعة فتاة ليل وزوجها استدرجاه بحجة ممارسة الرذيلة للاستيلاء على أمواله، ألقي القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

محاولة سرقة جديدة لخط مواد بترولية بالبحيرة

حاول مجهولون، سرقة منتجات بترولية من خط أنابيب بترول، المار بعزبة سالم التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة.

"حبيبها" وأصدقاؤه الأربعة هددوها بنشر صور محادثاتهما فقفزت من الشرفة

لم تدرِ بنت السبعة عشر عامًا أن الكلمات المعسولة التي أطربت آذانها ستكون وبالًا عليها، وسببًا في إقدامها على الانتحار.. مأساة كبيرة عاشتها الفتاة بعد تهديد "حبيبها" و4 من أصدقائه (ولدان وبنتان) بنشر صور وفيديوهات لمحادثاتهما، ما دفعها في النهاية للقفز من شرفة المنزل خوفًا من الفضيحة.

إلقاء "نجار" من الطابق الخامس في سوهاج

ضبطت مباحث سوهاج، عاملين ألقيا نجار "صديقهما" من الطابق الخامس بعد تناولهم المواد المخدرة بدائرة قسم جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

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إحباط تهريب 3 أطنان بانجو في قناة السويس

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في إحباط تهريب 3.2 طن من مخدر البانجو مُخبأة داخل حمولة سيارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس.

تفاصيل جديدة في واقعة ترك أم لتوأمها في الحضانة

كشفت تحقيقات نيابة أوسيم، برئاسة المستشار محمد هاني، تفاصيل جديدة في واقعة قيام طبيب وزوجته، بالاتفاق على إيداع طفليهما التؤام بـ "حضانة أطفال" في منطقة أوسيم، وعدم اصطحابهما مرة أخرى بقصد التخلي عنهما، بحجة عدم قدرتهما على الإنفاق عليهما، عقب القبض عليهما.

إلغاء إعدام قاتل ضابط مرور كفر الشيخ

قضت محكمة النقض، بقبول طعن "يونس .أ" المتهم بقتل النقيب مصطفى سمير بدوي الضابط بمرور كفر الشيخ، والمحكوم علية بالإعدام في منتصف شهر مارس من العام الماضي، وإعادة محاكمته.

تأجيل محاكمة 37 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" لـ18 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 18 ديسمبر للمرافعة.

تأجيل محاكمة متهمي "أحداث مجلس الوزراء" لـ12 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 12 يناير 2020.

11 ديسمبر.. سماع الشهود في قضية "حسم 2 ولواء الثورة"

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم 2 ولواء الثورة"، لجلسة 11 ديسمبر؛ لسماع الشهود.

إحالة أوراق 3 أشقاء قتلوا صراف لفضيلة المفتي في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، نائب رئيس المحكمة، ومحمد زكي العطار، وسكرتارية عصام سليم، وإيهاب محمد علي، بإحالة أوراق 3 أشقاء إلى فضيلة المفتي، لاتهامهم بقتل صراف أثناء عمله بمكتب مقاولات التأمينات بمجمع البريد الكائن في حي الشرق.