أخبار مصر | مصرع 4 مصريين في حادث انفجار مصنع للسيراميك بالخرطوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 4 مصريين في حادث انفجار مصنع للسيراميك بالخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى أربعة مواطنين مصريين، مصرعهم فى حادث انفجار مصنع للسيراميك بمدينة الخرطوم بجمهورية السودان.

وقال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع وهو ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن عشرين ضحية من جنسيات مختلفة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن السفير حسام عيسى، سفير مصر بالخرطوم، تواصل فور وقوع ال حادث مع مدير المصنع والمسئولين السودانيين، حيث تتوالى جهود واتصالات السفارة المصرية بكافة الجهات السودانية المعنية لضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن بعد استيفاء الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا في مصابهم الأليم، لتدعو المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.