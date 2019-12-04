أخبار مصر | في اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة.. ماذا قدمت القوى العاملة لـ"أصحاب الهمم" في 2019؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة.. ماذا قدمت القوى العاملة لـ"أصحاب الهمم" في 2019؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة القوى العاملة، مبادرة "مصر بكم أجمل"، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب التأهيل، بهدف الاستفادة من ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في سوق العمل، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وبدأت المبادرة في شهر أبريل ومارس الماضين من العام الجاري، بمحافظة الإسكندرية والتي استمرت لمدة أسبوع بحضور 40 متدربا، ومع نهاية العام استكملت الوزارة مبادرتها في خمس محافظات أخرى وهم البحر الأحمر والشرقية والدقهلية وبني سويف وأسيوط، وباقي أسوان كمرحلة أولى، وتستهدف المرحلة الثانية باقي أنحاء محافظات الجمهورية لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة.

ونوه محمد سعفان وزير القوى العاملة، إلى أن المبادرة توعى الأشخاص متحدى الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل والتدريب على ريادة الأعمال وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاصة.

وبمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، نرصد لكم ماذا قدمت القوى العاملة، خلال عام 2019 لرعاية هذه الفئة.

- تسليم 120 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة مقدمة من 19 مصنعا وشركة، وفرتها مديرية القوى العاملة بالجيزة، بمرتبات تبدأ بـ1200 جنيه والأقصى 3500 جنيه.

- تسليم 29 عقد عمل في مختلف الشركات بمحافظة أسيوط، بمرتبات تتراوح من 800 جنيه لـ2500 جنيه، وتكريم الشركات التي تعاونت لتوفير فرص العمل.

- تدريب 65 شابًا من الجنسين من ذوى القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال بأسيوط

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- تسليم 25 عقد عمل في مختلف الشركات والمصانع بالإسكندرية، وتتراوح المرتبات من 1200 إلي 2500 جنيه.

- تدريب 40 شابًا من الجنسين من ذوي القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال بمديرية القوي العاملة بمحافظة بالإسكندرية.

- تدريب 40 شابًا من الجنسين بمحافظة بني سويف للتعرف على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال.

- تسليم 31 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة بـ15 فندق بمحافظة البحر الأحمر.

- تسليم 46 عقد عمل وشهادات اجتياز التدريب والتأهيل بمحافظة الدقهلية.

ويحتفل العالم، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

