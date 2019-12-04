أخبار مصر | استعدادات منتدي شباب العالم 2019.. نشر السلام والأمن الغذائي والتكنولوجيا أبرز القضايا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعدادات منتدي شباب العالم 2019.. نشر السلام والأمن الغذائي والتكنولوجيا أبرز القضايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رسمت القيادة المصرية ملامح قوة وهيبة الدولة بفكر شبابها لتصل إلى العالم، من فكر وإبداع وطنى خالص يوجهون رسالة من منتدي شباب العالم في نسخته الثالثة لعام 2019، بهدف بهدف خلق تقارب فكرى وثقافى بين الشباب على مختلف جنسياتهم وتعزيز السلام والسلم العام من خلال أجيال شبابية بعيدة كل البعد عن التطرف والتمكين لتكون حاضنة للأعمال.



-استعدادات لمنتدى شباب العالم تجرى على قدم وساق

تجري التجهيزيات الاخيرة لاستقبال منتدي شباب العالم لعام 2019 والذى يقام في 14 وحتى 1 ديسمبر المقبل، على قدم وساق،حيث يضم فرق العمل من ممثلين عن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأكثر من 1000 شاب متطوع على مستوى الجمهورية ومن مختلف الفئات الشبابية ضمت شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وشباب الجامعات وشباب المحافظات وفئات أخرى شبابية وتم تقسيم الشباب على لجان عمل المنتدي.



وقام محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة رصف وتجميل وتشجير وطلاءات وانشاء جداريات ورفع كفاءة مداخل ومخارج المدينة لكى تكون المدينة فى ابهى وأفضل صورة عند استقبالها لشباب العالم من كافة الجنسيات.

Advertisements



- أعداد المشاركين تزداد

وقامت أعداد كبيرة من الشباب بالتسجيل على الموقع الالكترونى لحضور المنتدي هذا العام، مقارنة بالعام الماضى، حيث وصل عدد المشاركين فى عملية التسجيل هذا العام إلى 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة، حول العالم مقارنة بالعام الماضى، الذى شهد تسجيل 122 ألف شباب وفتاة من 194 دولة.



- أجندة المنتدي

وجاءت اجندة المنتدى لتشمل تدشين منصة حاضنة الأعمال والتي تضم مجموعة من المتحدثين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال بإختلاف أنواعها، كما تم اختيارعد من رواد الاعمال بناء على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تتضمن تمكين المرأة والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي وتأمين الغذاء.



كما سيتم عقد عدد من ورش العمل والتي من المقرر انعقادها قبل بدء فعاليات المنتدى يومي 12 – 13 ديسمبر، وذلك بجانب عقد ورش عمل لرواد أعمال شباب من جميع أنحاء العالم، ولأول مرة سيتم دعوة مجموعة من المستشارين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال لعقد جلسات فردية مع الشباب من رواد الأعمال، وذلك لتقديم النصائح والبحث عن حلول لمواجهة المشكلات والتحديات.