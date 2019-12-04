أخبار مصر | "المتحف ينشر البهجة ويواجه الإحباط" ورشة للشباب في متحف رشيد الوطني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المتحف ينشر البهجة ويواجه الإحباط" ورشة للشباب في متحف رشيد الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف رخا أنه في هذا الإطار وطبقًا لتوجيهات الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار في التواصل المستمر والفاعل مع المجتمع خاصة شريحة الشباب تم اليوم استكمال الورش الفنية الخاصة بالرسم على الفخار والبورسلين إلى جانب تنفيذ بعض الأعمال الفنية المستوحاة من لوحات الرحالة والمستشرقين الذين زاروا مدينة رشيد خلال القرون ١٦_١٩م والخاصة بمدينة رشيد.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع إدارة رشيد التعليمية قسم الموهوبين والتعلم الذكي لإنتاج أعمال فنية متنوعة ومتميزة تعبر عن هويتنا المصرية وذلك تمهيدا لعمل معرض خاص بناتج تلك الورش بالحديقة المتحفية سيتم الإعلان عنه فى القريب العاجل وقامت بالتدريب على الورش الفنانة التشكيلية المتميزة دكتور هدى مشاق.