أخبار مصر | "المتحف ينشر البهجة ويواجه الإحباط" ورشة للشباب في متحف رشيد الوطني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المتحف ينشر البهجة ويواجه الإحباط" ورشة للشباب في متحف رشيد الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سعيد رخا مدير عام متحف رشيد الوطني، إن الجميع يجب أن يكون على قدر المسؤولية ويجب نحتضن الشباب ونفجر ما بداخلهم من طاقات ومواهب حتى لا يقع الشباب فريسة لليأس والإحباط والنظرة المتشائمة للمستقبل أو فريسة للأفكار الهدامة التى تستهدف أمن الوطن ومستقبله.

وأضاف رخا أنه في هذا الإطار وطبقًا لتوجيهات الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار في التواصل المستمر والفاعل مع المجتمع خاصة شريحة الشباب تم اليوم استكمال الورش الفنية الخاصة بالرسم على الفخار والبورسلين إلى جانب تنفيذ بعض الأعمال الفنية المستوحاة من لوحات الرحالة والمستشرقين الذين زاروا مدينة رشيد خلال القرون ١٦_١٩م والخاصة بمدينة رشيد.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع إدارة رشيد التعليمية قسم الموهوبين والتعلم الذكي لإنتاج أعمال فنية متنوعة ومتميزة تعبر عن هويتنا المصرية وذلك تمهيدا لعمل معرض خاص بناتج تلك الورش بالحديقة المتحفية سيتم الإعلان عنه فى القريب العاجل وقامت بالتدريب على الورش الفنانة التشكيلية المتميزة دكتور هدى مشاق.