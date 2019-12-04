أخبار مصر | العناني يمنح "الطفل علي صبرة" تصريح بزيارة المواقع الأثرية مجانًا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني يمنح "الطفل علي صبرة" تصريح بزيارة المواقع الأثرية مجانًا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح الدكتور خالد العناني وزير الآثار الطفل علي صبرة تصريح زيارة مجاني له ولأخيه لزيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية بمصر وذلك للتعرف بصورة أعمق علي تراث وآثار بلاده.

وجاء ذلك أثناء استقبال وزير الآثار للطفل علي والذي انتشر عنه فيديو على السوشيال ميديا يروي قصة كفاحه حيث أصبح العائل الرئيسي لأسرته بعد أن تركهم والدهم مما اضطره إلى بيع الجوارب لكسب قوت عيشه وأسرته واستكمال دراسته وهو في الثانية عشر من عمره، معلنًا في الفيديو عن رغبته في أن يصبح عالمًا للآثار عندما يكبر، و عندما شاهد وزير الاثار الفيديو الخاص بالطفل علي قرر ان يقابله لتشجيعه، حيث أرسل له سيارة خاصة من الوزارة نقلته من بيته لمكان لقائه بالوزير وأعادته مرة أخرى.

وخلال المقابلة هنأ وزير الآثار الطفل علي كفاحه وشجاعته وأكد عليه ضرورة اجتهاده في الدراسة.