أخبار مصر | العناني يستقبل "الطفل علي" الذي حلمه أن يصبح عالمًا للآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني يستقبل "الطفل علي" الذي حلمه أن يصبح عالمًا للآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مساء اليوم الأربعاء، الطفل علي صبرة والذي انتشر عنه فيديو على السوشيال ميديا يروي قصة كفاحه حيث اصبح العائل الرئيسي لاسرته بعد ان تركهم والدهم مما اضطره الي بيع الجوارب لكسب قوت عيشه وأسرته واستكمال دراسته وهو في الثانية عشر من عمره، معلنا في الفيديو عن رغبته في ان يصبح عالما للاثار عندما يكبر.

وعندما شاهد وزير الاثار الفيديو الخاص بالطفل علي قرر ان يقابله لتشجيعه، وخلال المقابلة هنأ وزير الاثار الطفل علي كفاحه وشجاعته وأكد عليه ضرورة اجتهاده في الدراسة، ومنحه تصريح زيارة مجاني له ولأخيه لزيارة جميع المتاحف والمواقع الاثرية بمصر وذلك للتعرف بصورة أعمق علي تراث وآثار بلاده، كما أهداه أيضًا مستنسخ من قناع الملك توت عنخ آمون ومجموعة من الكتب الاثرية الخاصة بالأطفال.