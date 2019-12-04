أخبار مصر | "التعليم" تعقد اجتماعا مع مديري المديريات لمناقشة القرارات الخاصة بالمعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تعقد اجتماعا مع مديري المديريات لمناقشة القرارات الخاصة بالمعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بناءًا على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عقد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية والقيادات التعليمية بالمحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، لاستعراض القرارات الوزارية أرقام ٣٠٨ و٣٠٩، بشأن تنظيم الانتدابات للإدارات التعليمية.

وتطرق الاجتماع إلي الحديث عن الإعلان عن مسابقات القيادات التعليمية والإجازات والإعارات الخارجية.

وتناول الاجتماع شرح فلسفة الوزارة الداعمة لرؤية الدولة المصرية المستدامة 2030 والرد على كافة الأسئلة وآليات تنفيذ القرارات الوزارية.

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وناقش الاجتماع قرار الرسوم المدرسية ونسب التحصيل بكل مديرية تعليمية، وملف تطبيق الحد الأدنى للسادة المعلمين ومدى إلتزام المديريات بتطبيقه واطلاع المسؤولين على برنامج الإدارة المدرسية.

وشارك في الاجتماع قيادات الوزارة من قطاع التعليم العام والشئون القانونية والأكاديمية المهنية للمعلمين وقطاع الأنشطة والخدمات - إدارة البعثات والإعارات.

وفى نهاية الاجتماع وجه نائب الوزير الإدارات المختلفة بمتابعة تنفيذ ما جاء بالاجتماع على أن يتم عقد اجتماع بعد اسبوعين للتأكد من انتهاء كافة المعوقات لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل فورى.